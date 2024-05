Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So viel Zuschauer-Interesse gibt’s nur selten bei einer Ratssitzung in Tiefenthal: Es geht um einen Lagerplatz für die Firma Mawa-Bau am Nackterweg. Genutzt wird er für die Arbeiten am Glasfaser-Netz in der Region. Doch Kritiker sprechen von einer „illegalen Deponie“. Und der Kreis droht mit Zwangsgeldern.

Die vielen Einwohner, die sich im Zuschauerbereich des Sitzungsraumes im Tiefenthaler Bürgerhaus zusammengefunden haben, können es kaum abwarten, bis der sie speziell interessierende