Ein Trikefahrer ist im Rhein-Hunsrück-Kreis bei einem Frontalzusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Auto gestorben. Der Mann geriet am späten Sonntagnachmittag auf der B50 in Argenthal in einer langen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Dort touchierte er erst einen Reisebus und prallte dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Trikefahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt. Ein Trike ist eine Art Motorrad mit drei Rädern - eines vorn und zwei hinten. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.

Pressemitteilung der Polizei