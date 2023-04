Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein seit heute Siebenjähriger formuliert einen klaren Auftrag an die Landesliga-Fußballer des VfR Grünstadt. Die erwarten am neunten Spieltag der Fußball-Landesliga am heutigen Freitag (19.15 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion den SV Ruchheim. Beide Teams kämpfen um den Anschluss an die obere Tabellenregion.

Die derzeit mit zwei Punkten mehr gelisteten Ruchheimer, die auch noch ein Spiel weniger als der VfR ausgetragen haben, waren auch Konkurrent des VfR in der Aufstiegsrunde der Saison 2021/22.