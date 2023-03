Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine endlose Geschichte scheint sich dem Ende zu nähern: Seit mehr als zehn Jahren wird über einen Kreuzungsbahnhof in Kirchheim diskutiert, am 24. November 2014 hätte er in Betrieb gehen sollen. Viel Staub wurde um das Projekt aufgewirbelt, aber noch kein Stein bewegt. Jetzt ist der Spatenstich in Sicht.

Es bewegt sich etwas an dem 1873 eröffneten Bahnhof in Kirchheim. Vor einigen Jahrzehnten wurde er zu einem eingleisigen Haltepunkt rückgebaut; jetzt soll wieder ein zweiter Schienenstrang