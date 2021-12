Von Benjamin Fiege

Der Freundeskreis für Kirchenmusik in Kirchheim hat sich entschieden, das eigentlich für den 29. Dezember geplante Weihnachtskonzert abzusagen und auf den Sommer zu verschieben. Vorgesehen war ein Auftritt von Tatjana Ruhland (Solo-Flötistin des SWR-Symphonieorchesters Stuttgart) und Organist Christian Schmitt (Professor für Orgel in Rotterdam). Pfarrer Sascha Michael Weber sollte mit einer Lesung beteiligt sein. „Die aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-Lage restriktiveren Auflagen der neuesten Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz und der Landeskirche Speyer haben zu dieser Entscheidung geführt. Im Rahmen der geplanten Sommeredition soll das Konzert nachgeholt werden“, so Dominik Wörner, der künstlerische Leiter des Konzertwinters. Anfang des neuen Jahres wird der Freundeskreis über das gesamte Programm ausführlich informieren.