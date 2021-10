Von Benjamin Fiege

Gibt es noch Hoffnung auf eine Konzertwinter-Saison 2021/2022? Offenbar ist das Thema in Kirchheim noch nicht vom Tisch. „Am 29. Oktober gibt es eine Sitzung des Freundeskreises für Kirchenmusik in Kirchheim, in der über den Konzertwinter beraten wird und der ich nicht vorgreifen möchte beziehungsweise kann“, so Dominik Wörner, der künstlerische Leiter des Konzertwinters am Dienstag auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die vorangegangene Saison war pandemiebedingt abgesagt worden. Das letzte Konzertwinter-Konzert fand am 1. März 2020 statt, bei der Generalprobe dazu entstand damals unser Bild.