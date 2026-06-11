Der geplante Neubau der Kindenheimer „Villa Kunterbunt“ wird sich verzögern. Das hat Ortschef Albrecht Wiegner (FWG) dem Gemeinderat mitgeteilt. Grund dafür ist, dass noch technische Fragen geklärt werden müssen, so der Bürgermeister. Dazu laufe derzeit die Planung. Er geht derzeit unter Vorbehalt davon aus, dass das Bauwerk Ende August oder September fertig sein könnte. Die seit 2001 in Betrieb stehende Kita wird aktuell von 50 Kindern besucht, die auf zwei Gruppen aufgeteilt sind. Aus Platzgründen entschied der Gemeinderat 2021, einen Neubau an das bestehende Gebäude anzugliedern. Das 1,4 Millionen Euro teure Projekt sieht vor, dass Schlafgelegenheiten entstehen, ein Lager für die Küche sowie ein Essensbereich und ein Aufenthaltsraum für das Personal. Mit dem 175 Quadratmeter großen Neubau kann die Anzahl der Kita-Plätze dann von 50 auf 55 erhöht werden.