Endlich wieder Kerwe – dieses Gefühl hatte man am Sonntag beim Kerweumzug in Kirchheim.

Fröhliche Gesichter, flotte Musik, lachende Kinder – so muss Kerwe sein. Und nach zweijähriger Corona-Pause sah man allen an, wie froh sie sind, dass jetzt endlich wieder gefeiert werden darf. Auch die Temperaturen passten: bei knapp 30 Grad und wolkenlosem Himmel zog der Kerweumzug durch die Straßen von Kirchheim. Angeführt von einem Wagen des Cabalela in Grünstadt – an dieser Stelle: herzliches Mitgefühl für denjenigen im Maskottchen-Kostüm – folgte gleich die größte Fußgruppe der Jugend-Spielergemeinschaft (JSG) von Kirchheim und Obersülzen mit rund 80 Teilnehmern und die Eckbach-Ranch, die mit Holzpferd und vielen kleinen „Roller-Pferdchen“ den Umzug begleiteten. Danach reihten sich die Frauen der Söhne Kirchheims ein, die als Krankenschwestern mit „Impfwagge“ 300 Spritzen zur Riesling-Boooooster-Impfung für 5G-Plus dabei hatten, die sie problemlos an den Mann und die Frau brachten – von Impfgegnern war hier keine Spur. Acht Eckbach-Krischer waren mit Masken und ihren neuen Kostümen mit von der Partie und wiesen darauf hin: „Corona is noch lang net rum, drum zieh’n mer noch mit Maske rum.“ Vorstellungen sind erst wieder 2023 geplant. Der Hauptwagen des Kirchheimer Kerwekomitees, das derzeit aus neun aktiven Kerweborsch besteht, hatte sich den Krieg in der Ukraine als Thema ausgesucht. Sie waren mit dem „Peacemaker“, einem Panzer, unterwegs mit der Botschaft: „Da Peacemeker bringt Friede fer die Ukraine.“ Auch mehrere Geschäftsleute aus Grünstadt und Kirchheim begleiteten mit kleineren Wagen den Umzug. Auf dem Kerweplatz stand ein einsamer Süßigkeitenwagen. Die Inhaberin sagte: „Wir haben es ja nicht weit, wir kommen aus Kirchheim.“