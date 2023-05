Liebe Leserinnen, liebe Leser,

meine Kollegen und ich haben diese Woche unzählige Kisten gepackt und viel, viel Papier weggeworfen: Die Räume der Lokalredaktion werden renoviert, wir werden dafür mehrere Wochen lang ausgelagert.

Ich werde nicht in die aufgehübschten Räumlichkeiten in der Grünstadter Hauptstraße zurückkehren, weil ich mich dazu entschieden habe, eine Auszeit zu nehmen. Mitte der Woche hatte ich meinen letzten Arbeitstag als Leiterin der Lokalredaktion. Nach meiner Rückkehr werde ich in einer anderen Funktion bei der RHEINPFALZ arbeiten. Die Leitung der Redaktion übernimmt kommissarisch mein geschätzter Kollege Christoph Hämmelmann.

Ich blicke voller Dankbarkeit auf die sechseinhalb Jahre zurück, die ich in Grünstadt war. Es war oft so, dass ich schon auf dem kurzen Weg vom Parkplatz in die Redaktion so nette Gespräche hatte, dass ich den Tag mit einem Lächeln beginnen konnte: Vielen Dank also an meine Morgenbekanntschaften, meinen bayerischen Landsmann und Positiv-Denker, Herrn Sch., und an Frau E., die trotz ihres hohen Alters mit einer bewundernswerten Hingabe und beneidenswertem Erfolg die Blumen im Hof hegt und pflegt.

Ich habe die Menschen im Leiningerland als umgänglich, unkompliziert und direkt kennengelernt - alles Eigenschaften, die ich sehr schätze. Vor allem war es schön, mit Menschen zu tun zu haben, die vergessen können. Es gab Streit, es wurde mitunter laut und ungemütlich – aber am Ende, und das finde ich wichtig – sind keine Verletzungen geblieben. Ich bin im Austausch mit vielen Kollegen aus allen Teilen der Pfalz und meine, sagen zu können, dass das nicht selbstverständlich ist. Meine These ist, dass die singende Art wie der Leininger Dialekt gesprochen wird, etwas zur positiven Grundstimmung beiträgt: Böse Menschen kennen keine Lieder.

Deswegen: Danke, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Akteure in Politik, Wirtschaft, Gemeinwesen, Ehrenamt: Es war schön, mit Ihnen zu tun zu haben. Es war schön, über Sie berichten zu dürfen.

Darüberhinaus hatte ich das Glück, in unserem Haus in der Hauptstraße mit Menschen zu arbeiten, die sich sprichwörtlich alle Beine dafür ausreißen, die Leser und Kunden der RHEINPFALZ zufriedenzustellen. Deshalb: Merci an die Kolleginnen und Kollegen der Mediaberatung und des Pressevertriebs.

Besonders herzlich danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und unseren freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Ich konnte mich auf Euch verlassen! Und das ist ein unbezahlbares Glück.

Liebe Leserinnen, liebe Leser: Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.

Auf Wiedersehen, Kathrin Schnurrer