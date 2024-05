Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stundenkilometer um Stundenkilometer, PS um PS fährt der zwölf Jahre alte Kartpilot Maximilian Vierling (12) seinem Traum entgegen. Das Hobby wird zur Familiensache, kostet viel Zeit und führt durch halb Europa.

Gerade liegt das erfolgreiche Debüt in seiner ersten kompletten Saison in der Herstellerserie Rotax Max Challenge Germany hinter ihm. In Wackersdorf ließ Vierling aus der Cup-Klasse gar manchen