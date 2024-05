Am Mittwoch beginnen die Asphaltarbeiten bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Diedesfeld. Konkret geht es laut Stadtverwaltung um den Abschnitt zwischen der Weinstraße 549 und der Kreuzstraße. Gearbeitet werden soll bis voraussichtlich Freitagabend. Da der frische Asphalt nicht befahren werden darf, werden die Absperrungen nochmals verstärkt beziehungsweise ergänzt. Vor der Freigabe der Straße stehen dann noch die Pflasterflächen an den Rändern auf dem Programm. Fußläufig bleiben alle Grundstücke erreichbar. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden entsprechend informiert.