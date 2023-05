Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Heimatverein Kirchheim hat am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Auf und am Roten Platz gab es jede Menge Programm, das die Besucher in Scharen anzog.

Die traditionellen Aufgaben des Kirchheimer Heimatvereins umfassen das Aufstellen des Maibaums. Der wurde zunächst im Gemeindewald Kirchheim geschlagen und dann am Samstagmorgen an seinen Bestimmungsort