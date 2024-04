Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zahlreiche Geburtstagsgäste sind gekommen: Am Samstag wurde das 50. Jubiläum der Grünstadter Fußgängerzone gefeiert. Dabei war vieles ganz genauso wie bei der Eröffnung der autofreien Einkaufsmeile 1974. Staatssekretärin Petra Dick-Walther kam mit Lob und einem Versprechen.

„Gott ist ein Grünstadter.“ Diese Bemerkung, die Bürgermeister Herbert Gustavus (SPD) so oder so ähnlich am 6. April 1974 bei der Eröffnung der Grünstadter