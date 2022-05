Bei der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft wurde am vergangenen Freitag im Weinstraßencenter Gerhard Laubersheimer einstimmig zum Ersten Vorsitzendenden wiedergewählt.

Ebenso ohne Gegenstimmen verliefen die Wahlen aller übrigen bisherigen Mitglieder des Vorstandes. Erfreulich: Knapp 50 von 157 Mitglieder waren erschienen, um ihr Votum für die alte und neue Vorstandschaft abzugeben. Er, so Laubersheimer, habe sich entschlossen, noch einmal für diese verantwortungsvolle Position zu kandidieren, um dann, falls er nochmals gewählt werde, 2025, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen. Der 67-jährige ehemalige städtische Beamte leitete bereits von 2001 bis 2013 den Siedlerverein, der die Abteilungen Fasnacht und Theater unterhält, und ist seit 2017 wieder dessen Vorsitzender. Zuvor dankte Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) den Siedlern, die er als unverzichtbar für das Leben in der Stadt bezeichnete. Trotz Corona-Krise und der furchtbaren Kriegswirren in der Ukraine würde die Siedlergemeinschaft an ihren Aufgaben festhalten und versuchen, den Menschen Freude zu bereiten. Eine seiner Lieblingsveranstaltungen sei der Neujahrsempfang mit Schlüsselübergabe, den die Stadtverwaltung mit den Siedlerfasnachtern jedes Jahr ausrichte. Wagner hoffe, dass diese Veranstaltung nach zwei Jahren Zwangspause 2023 wieder stattfinde.

Große Saisoneröffnung geplant

Routiniert stellte Elferratspräsident Manuel Walther die Neukonzeption der Siedler-Fasnachtsveranstaltungen vor. Geplant sei die Saisoneröffnung mit allen Vereinen und Hexenorganisationen im Leiningerland am Samstag, 12. November, in der Stadtmitte. Auch finde ein kleiner Festakt zum Jubiläum „6 x 11 Jahre Siedlerfasnacht in Grünstadt“ am Ordensabend statt, der wegen der größeren Besucherzahl und einem Bühnenprogramm erstmals im kommenden Jahr im Weinstraßencenter, und zwar am 2. Februar veranstaltet werde. Ab 2024 werde dieser Ordensabend wie bisher im Sausenheimer Weingut Schenk-Siebert veranstaltet. In den Prunksitzungen würden nur eigene Aktive der Siedler mitwirken. Walther: „Dazu zählen auch die Crazy Jumpers von der TSG Eisenberg, die Blaskapelle und Bundesligaturner der TSG Grünstadt, die Ranzengarde, die Sausrummer Hexen, die Jugendtanzgarde und die Showtanzgruppen von „Dance In“, dem früheren Tanzstudio Claudia Dauth.“

Tanzmöglichkeit für die Gäste

Die dritte Prunksitzung würde erstmals mit Tanzmöglichkeiten für die Gäste und weiteren Überraschungen während des eigentlichen Programmes ablaufen. Walther: „Wir wollen damit wieder etwas Neues am Siedler-Narren-Himmel kreieren und sind guter Dinge.“ Ein Knüller verspreche die Bewirtung der Gäste, zumal kein Wirt im Weinstraßencenter vorhanden sei. Die wurde nämlich von den Siedlern auf Rosetta und Vito Cunsolo für den Ordensabend und die Prunksitzungen (hier kommt eventuell auch noch die Prunksitzung des DRK-Ortsverbandes hinzu) übertragen.

„Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ heißt der Titel der Komödie, die das Babberlababb-Theater siebenmal im August in der Zehntscheune in Sausenheim aufführt. Abteilungsleiter Jürgen Müller gab hierzu die Termine (18., 19., 20., 21., 25., 26. und 27. August) und den Beginn des Kartenvorverkaufes am 28. Mai im Alten Rathaus in der Fußgängerzone bekannt.

Der Vorstand

Der alte und neue Vorstand: Erster Vorsitzender: Gerhard Laubersheimer, Zweiter Vorsitzender: Michael Wilhelm, Kassenwartin: Renate Schößler, Schriftführer: Jürgen Müller, Beisitzer/innen: Ingrid Born, Richard Born, Helfried Brückmann, Reinhard Hinkel, Stefan Kranz, Rainer Müller und Heinz Schößler. Kassenprüfer: Steffen Pfarr und Gerd Walther. Die Prunksitzungstermine sind: 4., 10. und 11. Februar, jeweils 19.30 Uhr; eventuell am 5. Februar, 14 Uhr, Prunksitzung des DRK-Ortsverbandes in Zusammenarbeit mit der Siedlergemeinschaft Grünstadt. Alle Veranstaltungen sollen im Weinstraßencenter stattfinden.