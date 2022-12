Im Ortsteil Nackterhof will ein Investor Wohnhhäuser bauen. Die Grundstücke dafür liegen im Außenbereich und sind im Flächennutzungsplan (FNP) als Acker- und Grünland dargestellt. Um dort Gebäude errichten zu können, muss es einen Bebauungsplan geben. Die Verbandsgemeinde empfiehlt einen Aufstellungsbeschluss.Klaus Meckel (CDU) warf in der jüngsten Ratssitzung ein, dass aus dem einstigen Weiler keine große Siedlung werden könne. Parteikollege Frank Knöll erinnerte daran, dass 2018 entschieden worden sei, die Abrundungssatzung nicht zu erweitern: Die Kommune wolle keine zusätzlichen Areale des Außenbereichs in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen. „Die Ver- und Entsorgungslage stößt auf dem Nackterhof an ihre Grenzen“, betonte Knöll. Martin Kranz (FWG) sagte: „Wenn wir jetzt die Aufstellung des B-Plans beschließen, setzen wir nur das Verfahren in Gang. Das heißt nicht, dass wir Hausbauten zustimmen.“ Laut Bürgermeister Franz Adam (CDU) hat die Gemeinde erst nach Verfahrensbeginn die Chance, Behörden prüfen zu lassen, ob dort überhaupt eine Bebauung zulässig ist. Laut Verwaltung ist das Areal im FNP bislang nicht als Wohnbaufläche vorgesehen ist, weshalb eine landesplanerische Stellungnahme eingeholt werden muss. Sollte die negativ ausfallen, wäre der Aufstellungsbeschluss aufzuheben und das Verfahren zu beenden. Bei sieben Ja-Stimmen zu drei Ablehnungen gab das Gremium grünes Licht für die Aufstellung.