Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Grünstadt. In der Fußball A-Klasse Rhein-Pfalz Gruppe 2 stehen noch Entscheidungen aus. Noch immer steht nicht genau fest, wer als viertes Team in die Aufstiegsrunde einzieht. Die TSG Eisenberg verpasste am Mittwoch zu Hause eine Chance, hat aber die Teilnahme in der Runde der besten acht weiter in der eigenen Hand.

Gegen den ASV Heßheim zeigte der aktuelle Tabellenvierte lange eine sehr gute Partie. Doch zu einem Punktgewinn, der auf jeden Fall verdient gewesen wäre, reichte es für das Team von Trainer