Im vergangenen September hatte die CDU-Fraktion im Obrigheimer Rat die Erarbeitung eines Radwegekonzeptes beantragt. Die inzwischen zusammengetragenen Ideen und Anregungen fließen nun in einen überörtlichen Plan eines Radnetzes ein, den die Verbandsgemeinde Leiningerland gerade erstellt.Mit dem gemeindeeigenen Konzept sollte zum einen der Lückenschluss zwischen Offstein und Asselheim auf der Strecke von Worms nach Grünstadt erfolgen. Zum anderen wollte man den Radlern eine Alternative zur gefährlichen Ortsdurchfahrt bieten und sie durch die Weinberge leiten. Die Landesstraße 395 durch das Dorf sei stellenweise kurvig und sehr eng, zudem seien dort Lkw und Busse unterwegs, verdeutlichte Andreas Artz (CDU) am Mittwochabend, als er den Ortsgemeinderat über den Sachstand des Projektes informierte.

Radtrasse gen Bockenheim

Es sei angedacht, entlang der Straße gen Bockenheim eine eigene Radtrasse zu bauen. Das wisse er von einer Vertreterin des Dresdner Planungsbüros, das die VG beauftragt habe, sich mit jeder Ortsgemeinde in Verbindung zu setzen. FWG-Mann Rainer Wolf hält das für „eine vernünftige Sache“. Allerdings fehle auch ein Radweg zwischen Heidesheim und Obersülzen. Artz sagte, dass es bereits zwei – wenn auch längere – Radstrecken von der Großgemeinde ins Nachbardorf gebe: ab dem Sportplatz zum alten Feuerwehrhaus und von Albsheim durch die Weinberge auf den Weg, der von Grünstadt nach Obersülzen führt.

Der Christdemokrat zeigte sich erfreut darüber, dass die in Obrigheim in einer Arbeitsgruppe entwickelten Ideen nun in das Radverkehrskonzept der VG einfließen. Unklar ist jedoch, wann es realisiert wird. „Unser eigener Entwurf wäre kurzfristig umsetzbar, denn dafür müssten nur ein paar Schilder gesetzt werden“, so Artz.