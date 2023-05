Am Sonntag wird in der Göllheimer Hans-Appel-Halle die erste Qualifikationsrunde zur A-Jugend-Oberliga gespielt. Mit dabei ist auch der Nachwuchs der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim und der HSG Eckbachtal.

Nachdem in der abgelaufenen Spielzeit die A-Jugend sich erstmals in der Geschichte der HR für die überregionale Rheinland-Pfalz-Saar (RPS)-Oberliga qualifiziert hatte, will sie dies nun wiederholen. Trotz des letzten Tabellenplatzes war Trainer Dimitri Kerber nicht unzufrieden mit der ersten Runde auf bisher unbekanntem Terrain. „Wir haben eine gute Saison gespielt, auch wenn das der Tabellenstand nicht zeigte“, so Kerber. Viele Spiele gingen knapp verloren und verhinderten somit eine bessere Platzierung. „Wir hatten noch einige B-Jugend-Spieler an Bord, sodass am Ende die Erfahrung auf dem Platz gefehlt hat“, betont der Trainer. Aber mit den Erfahrungen aus einem Jahr RPS-Oberliga soll nun wieder die Qualifikation geschafft werden.

Kerber bereitet seine Mannschaft mit zusätzlichen Trainingseinheiten am Wochenende schon seit einiger Zeit darauf vor. Der Großteil der Mannschaft aus der vergangenen Runde bleibt zusammen, was in der Endabrechnung – wie der Heimvorteil auch – von großem Nutzen sein könnte. „Ich denke, dass wir dieses Jahr keine Mannschaft sind, die man einfach so leicht schlagen kann“, gibt sich Kerber vorsichtig optimistisch.

HSG Außenseiter

„Wir gehen definitiv nicht als Favoriten in die Spiele“, erzählt Peter Baumann, Trainer der HSG Eckbachtal, von einer nicht optimalen Vorbereitung, bedingt durch Krankheiten oder Verletzungen. Unterstützung kommt daher von einigen B-Jugendspielern. „Wir haben viel Abwehr trainiert“, verrät der Trainer. Sorgen macht er sich um die rechte Seite, die komplett ausfällt. Da müssten nun andere aushelfen, setzt Baumann auf Flexibilität. Bei den Torhütern hingegen hat er die Qual der Wahl, gehören doch gleich fünf Keeper zum Kader.

Erster Gegner der Gekkos ist die HSG Landau-Land, die in der vergangenen Saison mit der B-Jugend in der Oberliga gespielt hat. Sie ist für Baumann Favorit. Die Nordpfälzer Wölfe hätten eine gute Entwicklung genommen. Und der TSV Speyer als Zweiter der Pfalzliga dürfe nicht unterschätzt werden. „Wir müssen uns strecken“, sagt Baumann. Für die Spieler der Gekkos, die auf der Schwelle zu den Oberliga-Herren seien, sei es wichtig, Erfahrungen sammeln zu können, findet der A-Jugend-Trainer.

Am Donnerstag geht’s weiter

Eine Entscheidung wird am Sonntag aber noch nicht fallen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften kommen eine Runde weiter und spielen am kommenden Donnerstag die endgültigen Teilnehmer der Pfalz aus.

Spielplan