Manche Leute sind überzeugt, dass eine Taufe nur mit sehr aufwendiger Vorbereitung gefeiert werden kann. Mitunter wird sie deswegen und aus verschiedenen anderen Gründen immer wieder verschoben. Am Ende hat die Familie nicht mehr den richtigen Zeitpunkt gefunden und das Ritual unterbleibt ganz. Um die Betroffenen abzuholen, wo sie aktuell stehen, lädt die protestantische Kirche Grünstadt zusammen mit den Nachbargemeinden Sausenheim-Neuleiningen und Kirchheim-Kleinkarlbach erstmals zu einem Tauffest ein. „Wir denken, es ist gut, wenn wir nicht einfach warten, bis die Menschen zu uns kommen, sondern wenn wir mit einem Angebot auf sie zugehen“, erläutert die evangelische Pfarrerin Traude Prün auf Anfrage. In größeren Städten gebe es solche Veranstaltungen schon länger. „Weil damit gute Erfahrungen gemacht wurden und die Aktion offensichtlich einem modernen Bedürfnis entgegenkommt, hat die Evangelische Kirche in Deutschland so ein Tauffest jetzt bundesweit initiiert“, so Prün. In Grünstadt seien alle Familien angeschrieben worden, in denen mindestens eine Person der Kirchengemeinde angehört und bei einem oder mehreren Kindern keine Konfession angegeben sei. Das betreffe von den circa 3500 Gemeindegliedern rund 160 Jungen und Mädchen zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren. „Bislang sind sechs darunter, die bereits andernorts getauft wurden, was uns aber nicht bekannt war, weil die Rückmeldung nicht geklappt hat“, erzählt die Pastorin. Die Taufe ist aus ihrer Sicht eine ganz wichtige Sache. „Sie ist das Anfangsritual des christlichen Glaubens und markiert äußerlich, dass jemand fortan zum guten dreieinigen Gott und damit zur weltweiten Kirche gehört“, erläutert sie. Darüber hinaus werde dieser Mensch aufgenommen in die Gemeinde vor Ort und dem Herrn werde für das kleine lebendige Wunder gedankt. „Ein Lied, das wir zu diesem Anlass gerne singen, hat die Zeilen: ,Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigene Idee. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu – du bist du!’“ Geplant sei ein „unkomplizierter und kindgerechter Taufgottesdienst mit vier Pfarrern auf der Kleinkarlbacher Ochsenwiese. Er stehe unter dem Motto „Weil du mich trägst“ und werde zelebriert am Samstag, 24. Juni, ab 15 Uhr. Im Anschluss gebe es ein gemütliches Kaffeetrinken. Die Eltern spendeten den Kuchen und ein Winzer habe auch zugesagt, sich am Catering zu beteiligen. Über den genauen Ablauf wird informiert am morgigen Dienstag ab 19.30 Uhr in der Alten Lateinschule, Neugasse 17. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.