14 erste, zwölf zweite und 14 dritte Plätze sind die Bilanz der 19 Schwimmer des SC Delphin Grünstadt beim 22. Plub-Cup in Pirmasens. Ein Athlet brach gleich zwei Vereinsrekorde, ein anderer schwamm sieben persönliche Bestzeiten.

Bei den Wettkämpfen stiegen Schwimmer aus der Grundausbildung und den Leistungsgruppen gemeinsam ins Wasser. Obwohl die Anzahl der Schwimmer wegen der Pandemie-bedingten Hygienevorschriften eingeschränkt war, waren neben den Rheinland-Pfälzern auch Vereine aus Hessen und Bayern in der Westpfalz dabei.

Der Grünstadter Felix Brade absolvierte elf Starts an zwei Wettkampftagen und glänzte mit zwei neuen Vereinsrekorden. Der Höhepunkt für ihn und seinen Trainer Michael Dietz war das Ergebnis über 200 Meter Freistil in 1:58,50. Hier verbesserte er einen der ältesten Vereinsrekorde, aufgestellt von Marc Vaupel (1:59,20). Vorher hatte er bei seinen Starts noch damit gehadert, immer nur knapp an seine Bestzeiten heranzuschwimmen. Den zweiten Vereinsrekord schwamm er über 100 Meter Lagen in 1:00,13.

Die Schwimmer aus der Grundausbildung sammelten ebenfalls eifrig Medaillen. Mathilda Presser gewann über 50 Meter Rücken, Till Radünz siegte über 200 Meter Brust, und Caius Reif wurde über 50 Meter Brust Zweiter.

Aus der zweiten Leistungsgruppe siegte Maren Dohn über 100 Meter Schmetterling. Sie wurde auch Dritte über 100 Meter Lagen. Arthur Graf wurde über die 50 Meter Brust-Beine, einem Sonderwettkampf des Jugendmehrkampfe, Dritter. Drei dritte Plätze erreichten Tobias Griebe und Johannes Richling, der außerdem noch Zweiter über die 200 Meter Lagen wurde. Aus der ersten Leistungsgruppe standen Mara und Jonas Griebe sowie Felix Wagner auf dem Treppchen. Wagner stellte dabei sieben persönliche Bestzeiten auf.