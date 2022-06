Drei Jahre lang ist er ausgefallen, nun findet der Kindertag in Grünstadt endlich wieder statt: Am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr wird dem Nachwuchs allerhand Action und Spaß geboten. Unter anderem wird ein Magier an wechselnden Stellen mit Zaubertricks verblüffen, mehrere Tanzgruppen treten auf, es gibt bunte Cocktails, eine Hüpfburg, Bastel- und Spielangebote. Auch erhalten Jungen und Mädchen wieder die Gelegenheit, Plüschtiere, Bücher, CDs sowie Spielzeug aller Art zu verkaufen. Der Flohmarkt wird sich diesmal allerdings nicht über die gesamte Fußgängerzone verteilen, sondern auf die Turnstraße konzentrieren. Die kleinen Teilnehmer brauchen sich nicht anzumelden, es werden keine Standgebühren erhoben. Es gilt das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“