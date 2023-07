Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bockenheim in Aufregung: Angeblich wollen sich Öko-Aktivisten am Samstag vor der Tankstelle festkleben. Doch wahrscheinlich ist das nur ein Fake, dafür sprechen Recherche-Ergebnisse der RHEINPFALZ und der Polizei.

In Bockenheim geht das Gerücht um, dass sich Öko-Aktivisten an diesem Samstagmittag vor der Aral-Tankstelle in der Weinstraße festkleben wollen. Ein Mitarbeiter dort hat auch bestätigt,