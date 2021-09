Von Helmut Dell

Zum Abschluss des Kirchheimer Liedersommers hat der Meisterkurs für Liedgestaltung die Ergebnisse seiner musikalischen Woche in Kirchheim präsentiert. „Von fernen Wunden“ war dabei das Motto des Abschlusskonzerts. Zu Gehör gebracht wurden Lieder, die auf nordeuropäische Dichter und Komponisten zurückgehen oder nordischen Mythen zum Inhalt haben. Dozentinnen des Meisterkurses waren Sibylla Rubens und Barbara Baun. Rubens ist eine renommierte Sopranistin, die sich in ihrer rund 30-jährigen Karriere einen Namen als Lied- und Konzertsängerin erworben hat; Baun eine gefragte Pianistin mit großer Vorliebe für die Gattung Lied. Sie leitete fünf Jahre lang an der Mannheimer Musikhochschule eine Liedklasse und ist seit 2007 Leiterin des Kirchheimer Liedersommers. In diesem Jahr waren in der Meisterklasse Serena Hart (Sopran), Michelle Nicklis (Sopran), Karera Fujita (Sopran), Merit Eiermann (Sopran) sowie Florentine Schumacher (Sopran) zu hören. Sie wurden am Klavier von Sena Uto und und Yoonjung Park, begleitet.