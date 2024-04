Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kiffen war ihm nicht mehr genug: Weil er mit gefälschten Rezepten in der Eisenberger Eistal-Apotheke an Tilidin gelangen wollte, hat sich ein 21-Jähriger aus dem Donnersbergkreis jetzt vor Gericht verantworten müssen. Im Prozess ließ der Richter erkennen, was er vom neuen Cannabis-Gesetz hält.

Die Stimme des jungen Mannes aus dem Donnersbergkreis zittert, als ihn der Vorsitzende Richter Klaus Kuhlmann nach seinen persönlichen Daten fragt. „Sind Sie aufgeregt? Und ansonsten