Das Traditionshaus Gebrüder Meurer in Großkarlbach hat neue Eigentümer. Wie am Montag bekannt wurde, haben das Mannheimer Ehepaar Heike und Erwin Morr, die in der Quadratestadt einen Event- und Cateringservice betreiben, das Anwesen übernommen.

Erwin Morr ist laut Webseite des „Morrhofs“ gelernter Koch, seine Frau Heike Hotelfachfrau. In den 90er-Jahren hat sich das Ehepaar mit dem „Gourmet Partyservice Morr“ selbstständig