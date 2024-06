Die SPD stellt in Kirchheim mit Thomas Dhonau den neuen Bürgermeister und gewinnt auch bei der Ratswahl Stimmen dazu. Die FWG allerdings erringt dort die absolute Mehrheit.

Der bisherige Bürgermeister Kay Kronemayer (FWG) hat sich noch einmal um dieses Amt beworben, er ist aber offenbar weiterhin sehr beliebt: Als Ratsmitglied holt er mit 1172 Stimmen die meisten Einzelvoten. Sein Nachfolger Thomas Dhonau (SPD), der ohne Gegenkandidat angetreten war, bekommt für das Gremium 923 Stimmen. Die FWG steigert insgesamt ihre Prozentpunkte von 40,5 bei der vorangegangenen Kommunalwahl auf diesmal 52,4. Der Lohn: Zwei Sitze mehr im Ortsgemeinderat, dort hat sie nun neun Mandate.

Im Gegensatz zum Bundestrend legt auch die SPD noch einmal zu. Nach 22,5 Prozent vor fünf Jahren holen die Sozialdemokraten mit Dhonau an der Spitze diesmal 7,3 Prozentpunkte mehr und schrammen knapp an der 30-Prozent-Marke vorbei. Verlierer der Wahlen in Kirchheim sind ganz klar die Christdemokraten. Die CDU kommt nur auf 17,8 Prozent und muss einen Sitz abgeben. Die Kirchheimer Liste, die in der abgelaufenen Legislaturperiode noch mit einem Mandat vertreten war, ist nicht mehr im Rat. Die Wahlbeteiligung von 73,3 Prozent fällt ordentlich aus, auch wenn sie knapp unter der von 2019 (74 Prozent) liegt.

Die Gewählten

FWG (9): Kay Kronemayer, Uwe Neunzling, Axel Bona, Bernd Schmidt, Ansgar Galler, Michael Köchling, Jan Neunzling, Robert Weiß, Georg Best.

SPD (4): Thomas Dhonau, Susanne Raaf, Sabine Dhonau, Steffen Strampe, Matthias Andres (nachrückend).

CDU (3): Jörg Mühlmichel, Harry Kern, Falk Günther.