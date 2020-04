Von einem gelungenen Netzstreik zum internationalen Streiktag am 24. April spricht das Organisationsteam der Fridays-for-Future-Ortsgruppe: Insgesamt beteiligten sich in Grünstadt und Umgebung 25 Menschen, die zu Hause ein Plakat oder Banner gestaltet und es aufgehängt und fotografiert haben.

Besonders gefreut hätten sie sich darüber, dass auch der Bioladen „Herrlisch“, das Rialto, der Fahrradladen „Drahtesel“, die Augenoptik „Buena Vista“ und die Papeterie Breuer, mitgemacht hätten. Sogar aus Neuseeland sei Unterstützung gekommen, von einer Grünstadterin, die zurzeit ein Auslandsjahr in Neuseeland verbringt .

Banner wurden auch in Kleinkarlbach am Kletterturm auf der Ochsenwiese und an der L520 zwischen Kirchheim und Kleinkarlbach aufgehängt sowie in den Weinbergen in Asselheim. Bei den Teilnehmern wollen sich die Grünstadter Klimaaktivisten mit einer kleinen Verlosung bedanken. Der Gewinner wird per E-Mail kontaktiert.

Drastische Maßnahmen nötig

Zu den Auswirkungen des Coronavirus stellt die Grünstadter Ortsgruppe klar, dass sie mit großer Sorge auf die Situation blickt. Das Virus habe auf lange Zeit keine positiven Auswirkungen für das Klima, ganz im Gegenteil werde es den Klimawandel schneller vorantreiben.

Man habe jetzt gesehen, dass es möglich sei, drastische Maßnahmen zu ergreifen, wenn es darauf ankommt. Das sei in dieser Ausnahmesituation wichtig, um Menschenleben zu retten. Genauso wichtig sei es, in Sachen Klima drastische Maßnahmen zu ergreifen. Auch hier seien viele Menschenleben gefährdet, auch wenn dieses Thema momentan immer weiter aus dem Bewusstsein rücke, schreibt Mareike Bruhns vom Organisationsteam: „Wir hoffen also sehr, dass nach dieser Krise auch andere Krisen mit der gleichen Aufklärungsarbeit, der gleichen Solidarität und vor allem der gleichen Zusammenarbeit schnellstmöglich gemeinsam bekämpft werden.“ Die Politik dürfe das Klima-Thema nicht vergessen und müsse beim Wiederaufbau der Wirtschaft auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität setzen.

Appell an die Bürger

Die Bürger seien aufgefordert, nachhaltig und energiesparend zu leben, ihren Konsum zu reduzieren und so dazu beizutragen, dass die kommenden Generationen eine Erde erleben können, „wie auch wir sie erleben durften. Ihre Kinder werden es Ihnen danken!“