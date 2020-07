Am Mittwochabend hat ein falscher Polizist in Kirchheim eine 24-jährige Frau „abkassiert“. Die Frau meldete sich bei der Grünstadter Polizei, weil ein Mann in Uniform auf der Bissersheimer Straße, Höhe Bahnhof, Fahrzeugkontrollen durchgeführt hatte. Die Frau sollte 20 Euro zahlen, weil sie keine Fahrzeugpapiere dabei hatte. Eine Quittung wollte der falsche Polizeibeamte „wegen Corona“ nicht ausstellen. Das kam ihr komisch vor. Offensichtlich wurden auch noch weitere Personen von dem Unbekannten kontrolliert. Dieser trug eine Uniform und hatte eine Anhaltekelle. Auf dem Hemd sollen Schulterklappen mit Flügeln gewesen sein. Der Täter soll 45 bis 50 Jahre alt sein, er hatte kurze graue Haare, eine kräftige Statur, trug blaue Hosen und blaues Hemd und sprach pfälzisch. Wahrscheinlich ist der falsche Polizeibeamte über den Bahnhof Kirchheim zum Tatort gelangt. Ein anderer Zeuge machte später im Zug nach Neustadt eine verdächtige Wahrnehmung mit einem Uniformierten. Die Polizei bittet insbesondere weitere Geschädigte, sich bei ihr zu melden. Wer hat den Mann gesehen und kann weitere Angaben machen? Hinweise an die Polizei Grünstadt, Telefon 06359/93120.