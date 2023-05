Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

18.000 Euro aus seiner 18. Adventskalenderaktion hat der Lions Club Grünstadt-Eisenberg jetzt an insgesamt sechs soziale Einrichtungen verteilt. Wer mit 4000 Euro den größten Einzelbatzen bekommt und was die Empfänger mit der Spende machen wollen: ein Überblick.

2000 Euro bekommt die Musikschule in Eisenberg. Für die ist in der Stadtverwaltung Sissi Lattauer zuständig. Sie sagt, dass sie das Geld vor allem in Schallschutz stecken will.