Die Gastronomen Manfred und Angelika Schwarz, Winzer Christoph Hammel, die Ärztin Sabine Dhonau, der Versicherungsmakler Alexander Melidis, Ortsbürgermeister Kay Kronemayer (FWG), Fußballer Christoph Schardt, Trainer Nico Elias und Volkswirt Kerim Ben Hamida waren sich einig: Dem SV Kirchheim tut ein Förderverein gut.

Gesagt, getan: Die neun Leute, die alle eine Verbindung zum örtlichen Sportclub haben, trafen sich zu einer Gründungsversammlung. „Inzwischen sind alle Formalitäten bei Notar, Finanzamt und dem Ludwigshafener Registergericht erledigt“, sagt der Vorsitzende Kerim Ben Hamida. Sein Motiv, sich für einen Förderverein zu engagieren, beschreibt der gebürtige Kirchheimer so: „Bevor ich nach Hamburg gegangen bin, war ich sehr aktiv im SVK. Jetzt bin ich zurück und möchte gern etwas zurückgeben für den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder, von dem nicht nur ich profitiert habe.“

Es geht nicht um den Neubau des Clubheims

Der originäre Grund dafür, einen Förderverein ins Leben zu rufen, sei der Wunsch, die Jugendarbeit zu unterstützen, so Ben Hamida. Das betreffe nicht nur den Fußball, sondern auch alle anderen Abteilungen, etwa das enorm wachsende Kampfkunst-Angebot Viet Vo Dao oder das Turnen. Mit dem anstehenden Neubau des Clubheims, das das Gelände am Sportplatz für das neue Schulgebäude räumen muss, habe die Vereinsgründung nichts zu tun. „Wir sind schon mehrfach von Sponsoren angesprochen worden, dass wir dringend einen Förderverein bräuchten, um Zuwendungen entgegennehmen zu können“, sagt der 39-Jährige.

Konkrete Ideen zu Benefiz-Veranstaltungen oder Charity-Aktionen hat er noch nicht. „Wir werden spartenübergreifend etwas machen, vielleicht auch mit anderen Fördervereinen. Mal schauen, was sich umsetzen lässt“, so Ben Hamida. Zunächst einmal möchte sich der neue Verein der Öffentlichkeit präsentieren, um bekannt zu werden und Mitglieder zu akquirieren: am Samstag, 4. September, um 11 Uhr auf dem Roten Platz am neuen Ausschank, den das Weingut Benzinger bewirten wird.

Vorstand

Vorsitzender: Kerim Ben Hamida, Stellvertreter und Schatzmeister: Nico Elias, Revisorinnen: Sabine Dhonau und Angelika Schwarz.