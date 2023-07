Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil sich der Kirchheimer Rat so hartnäckig gegen Steuererhöhungen sträubte, sind sie schließlich einfach von oben verfügt worden. Am Dienstag hat das Gremium einen Haushaltsplan vorgelegt bekommen, in dem die Folgen dieses Eingriffs verbucht sind. Nun fragen sich Kommunalpolitiker erst recht, warum sie so unter Druck gesetzt worden waren.

Nachdem die Bad Dürkheimer Kreisverwaltung eingegriffen