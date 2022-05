Unter der Leitung von Nadja Schmidt haben am Samstagabend die Ensembles des Ersten Akkordeon-Orchesters Grünstadt überzeugt. Moderator Arthur Hofmann führte im voll besetzten Weinstraßencenter durchs Programm und war voll des Lobes ob der Fingerfertigkeit und Harmonie der Musizierenden.

Das Kinderorchester „The Orchestra Freaks“ entführte das Publikum zu „Nessies Abenteuer“ nach Schottland mit Musik von Ralf Schwarzien. Das Jugendorchester „Tas-Teens“ hatte sich Chartstürmern verschrieben. Bei „Dance Monkey“ von Toni Watson gab es gesangliche Unterstützung von Rachel Dennig. Bei „Bella Ciao“, ein Lied der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, das seit der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ auch hier populär ist, sang das A-Capella-Ensemble der Musikschule Leiningerland unter der Leitung von Lena Maria Kosack.

Die Erwachsenen warteten mit Stilmixen auf. Zu hören waren etwa Passagen aus „We Are The Champions“ oder „A Kind of Magic“. Außerdem spielten sie Lieder wie „Die Fledermaus“ oder „Der einsame Hirte“. Begleitet wurden die Akkordeons von Jürgen Weil am Keyboard, Patrick Schneller am Schlagzeug sowie den Bassisten Tobias Dauth und Klaus Wendel. Zugabenwünsche wurden gestillt. Die Einnahmen des Abends sollen in die Vereinsarbeit fließen, etwa für neue Noten.

Dirigentin Nadja Schmidt erhielt für ihr 20-jähriges Wirken überdies die goldene Dirigenten-Nadel des Deutschen Harmonikaverbands Bezirk „Rhein“.