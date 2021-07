Zufrieden mit ihren Ergebnissen sind drei Läuferinnen der TSG Eisenberg zurückgekehrt, die beim Höllentrophytrail in Spirkelbach am Wochenende an den Start gegangen waren. Der Lauf ist einer der schwersten Trailläufe im Südwesten, bei dem auf 10,6 Kilometern Strecke 550 Höhenmeter zu bewältigen gewesen sind, wie Ralf Matheis informiert. Das schwierige Gelände mit sehr steilen Anstiegen und steil abfallenden Passagen habe den Läuferinnen viel abverlangt. Unter den 200 Teilnehmern – darunter zahlreiche Trail-Spezialisten – schlugen sich die TSG-Damen auf dem ungewohnten Gelände sehr gut. Josefa Matheis war die schnellste TSG-Läuferin, die sich in 1:05:22 als gesamt 12. aller Läuferinnen gut behauptete. Astrid Eisenbarth, die 1:07:57 benötigte, war mit ihrer Leistung zufrieden. Christina Schrödelsecker rundete mit einer Zeit von 1:20:04 das sehr gute Ergebnis ab. Der Lauf sei eine neue Erfahrung gewesen, die bestätigt habe, für die Meisterschaften ab Frühherbst in guter Form zu sein.