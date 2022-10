Um Strom zu sparen, verzichtet auch die Ortsgemeinde Neuleiningen auf einige romantische Illuminationen. „Wir strahlen den Kirchturm und die Burg nicht mehr an“, berichtete Bürgermeister Franz Adam (CDU) am Montag dem Rat. Es stelle sich nun die Frage, wie mit der Weihnachtsbeleuchtung umzugehen sei. Der Ortschef schlug vor, nur drei Sterne in der Kirchgasse aufzuhängen und außerdem lediglich einen großen Christbaum aufzustellen. Darüber, ob und wann die Lämpchen dann auch eingeschaltet werden sollen, waren sich die Mitglieder des Gremiums nicht einig. Adam fände es schon, wenn sie an den zwei Wochenenden leuchten würden, an denen der Adventsmarkt stattfindet. Sein Parteikollege Frank Knöll meinte, dass man wegen der zahlreichen auswärtigen Besucher zusätzlich weitere Gassen in gemütliches Licht tauchen sollte. Martin Kranz (FWG) kündigte an, auf jeden Fall für ansprechende Begrünung sorgen zu wollen – etwa am historischen Torbogen –, wobei noch zu klären sei, ob LEDs installiert werden oder nicht. Es wurde schließlich diskutiert, die Lichterketten technisch so auszustatten, dass sie per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden können.