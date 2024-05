Kerstin Ort-Bausbacher hat Wort gehalten: Nachdem sie Ende Januar Nachfolgerin des zurückgetretenen Bürgermeisters Elmar Reichert wurde, hatte sie angekündigt, bei der Kommunalwahl erneut zu kandidieren. Nun ist die parteilose Elektroinstallateurin einzige Bewerberin um das Amt der Ortschefin in Bissersheim – und sagt, wie es mit der Sängerhalle weitergeht.

In den vergangenen Monaten hat sie als absoluter Politik-Neuling auf dem Chefsessel ihrer Heimatgemeinde, in der sie aufgewachsen ist, schon einige Erfahrungen sammeln können. Und die waren – allen Nörgeleien aus der Umgebung zum Trotz – recht positiv. Nach der schwierigen Anfangszeit, in der sie sich zunächst einmal in ihrem neuen Aufgabenfeld zurechtfinden musste, stellte Ort-Bausbacher fest: Sie kann das Ehrenamt sehr gut mit ihrer Berufstätigkeit verbinden.

„Zusammengenommen ist es ein Fulltime-Job“, sagt die 52-Jährige, die halbtags im Büro eines Elektrogroßhandels tätig ist. „Wenn mal irgendetwas Wichtiges im Ort ansteht, kann ich auch ins Homeoffice wechseln oder ein paar Stunden freimachen.“

Unterstützung aus der Verwaltung

Inzwischen kenne sie die zuständigen Mitarbeiter bei der Verbandsgemeinde Leiningerland. „Und ich kann nur sagen, dass man mir Hilfe und Unterstützung gewährt“. Sicherlich dauert manches etwas länger, aber das sei aufgrund des Personalmangels nicht verwunderlich, meint sie. Mit Geduld und freundlichem Nachfragen erreiche man jedoch schon einiges. Auch über die Arbeit im Ortsgemeinderat zieht Ort-Bausbacher eine positive Bilanz. „Ich binde alle mit ein“, betont sie. Beispielsweise sei am 17. Mai eine Begehung mit Blick auf Starkregenereignisse. „Ich hab gefragt, wer teilnehmen will, und ich hab’ etliche Rückmeldungen.“

Großartig findet die Kandidatin, dass 16 Personen zwischen 33 und 74 Jahren Interesse bekundet hätten, im künftigen neunköpfigen Rat mitzuwirken. „Da wird die Wahl spannend, wobei ja auch andere Namen auf die Wahlzettel geschrieben werden können“, sagt Ort-Bausbacher, die bebilderte Flyer in die Briefkästen stecken will, „damit auch die Neubürger eine Vorstellung davon bekommen, wer sich engagieren möchte“.

Bürgerversammlung zur Sängerhalle

Sie persönlich hatte sich vor ihrer Wahl im Januar sehr kritisch mit dem geplanten Neubau der Sängerhalle auseinandergesetzt, weil die Kosten davonliefen und sie eine viel zu große finanzielle Belastung der Bissersheimer befürchtete. „Im Juni wird es wieder eine Bürgerversammlung zu diesem Thema geben“, kündigt sie an. Bewegung sei ebenfalls in die Sanierung der abgesackten Straße Hinter der Kirche gekommen. „Mitte bis Ende August soll die Instandsetzung in Angriff genommen werden.“

Sehr bemüht ist Ort-Bausbacher auch, dafür zu sorgen, dass das Eulennest schnelles Internet erhält. Sie habe viel telefoniert und einige E-Mails geschrieben. „Der Anschluss liegt schon seit vergangenem Sommer, aber der Fehler ist immer noch nicht behoben.“

Für schönes Umfeld

Auf der Agenda hat die Mutter einer Tochter, die gern mit Hund und Katze Gassi geht, unter anderem Tempo 30 im gesamten Ort. Die VG habe jetzt zwei Geschwindigkeitsmessgeräte aufgehängt. Wichtig ist ihr auch ein schönes Umfeld, weshalb sie etliche Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten wie das Streichen der Weinlaube und das Säubern des Brunnens auf dem Dorfplatz angehen möchte. Auf den Fahrbahnen müssten Risse geflickt und Markierungen erneuert werden, findet Ort-Bausbacher, die in ihrer Freizeit Acrylbilder malt und eine Dauerkarte für den 1. FCK besitzt.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gern in Bissersheim, weil … ich meinen Heimatort liebe.



2. Gar nicht leiden kann ich, wenn … nicht mit offenen Karten gespielt und Probleme nur hinten herum angesprochen werden.



3. Ich will Bürgermeisterin bleiben, weil … mir diese Tätigkeit Spaß macht und ich an den Aufgaben wachsen kann.



Ratskandidaten

Michael Baumann, Martin Bentz, Andreas Blatner, Renate Eidelmann, Arndt Eifler, Marcus Ittel, Benno Heilmann, Dieter Heilmann, Heinrich Krauß, Marco Meier, Margaret Meijering, Frank Pfaffmann, Marius Pollmer, Michael Staaden, Hedi Wendel und Sandra Zielke.