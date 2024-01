Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bissersheimer haben gewählt: Politikneuling Kerstin Ort-Bausbacher wird die neue Bürgermeisterin. Wie der Tag gelaufen ist, was die Ortschefin nun vorhat und welches Statement der Gegenkandidat zu ihrem Wahlsieg abgegeben hat.

Es ist 17.30 Uhr am Wahlsonntag in Bissersheim. Im Gemeindezentrum verwandelt sich die anfängliche Ruhe allmählich in Spannung. Während eine Handvoll Dorfbewohner die letzten Minuten nutzt,