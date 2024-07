Der sechsjährige Raoul hat beim EM-Halbfinale in München das ganz große Los gezogen. Er durfte als Einlaufkind mit den Spielern ins Stadion ziehen – und zwar an der Hand des Stars, den er am meisten verehrt. Seine Mutter Gülnisa Kozlowski erzählt: „Er hatte den großen Wunsch, mit Kylian Mbappé rauszugehen.“ Und der hat sich dann tatsächlich erfüllt.

Warum der französische Kapitän dann mit dem kleinen Grünstadter kein Wort gesprochen hat und wieso der Junge sich später nur sehr ungern duschen lassen ließ, steht im ausführlichen Artikel.