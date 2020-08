Gäbe es auch zur 18. Folge der Luftbilderätsel-Serie eine Wette über die Anzahl der Teilnehmer, würde wohl selbst der kühnste Optimist keinen Cent darauf setzen, dass das heute gesuchte Dorf einen neuen Rekord einstellen kann. Denn die Ansiedlung ist weder ein Durchfahrtsgemeinde wie Kirchheim (bislang Zweiter) noch ein weithin sichtbares touristisches Juwel wie Neuleiningen (mit 141 Luftbildratern Spitzenreiter). Das kleine Dorf ist rätseltechnisch eher eine harte Nuss.

Umso mehr Spaß dürfte es den hartnäckigen Luftbild-Knoblern machen, das schöne Fleckchen Erde trotz seines geringen Bekanntheitsgrades zu identifizieren. Obwohl: Eine vollkommene Unbekannte ist die von viel Grün umgebene Ortschaft nicht – gerade für Pfälzer, die eine gute alte Hausmannskost, wie zum Beispiel „Hawwedampnudele“ , zu schätzen wissen.

Mehr Tipps soll es an dieser Stelle nicht geben, hat das Dorf doch zumindest ein eindeutiges Erkennungsmerkmal – auch wenn mal aus der Vogelperspektive ganz genau hinschauen muss, um es zu entdecken. Im Vergleich zu den bisherigen anderen Luftbildern gehört die Ansiedlung aber trotzdem zur „Nuss-Kategorie“. Wer sie erkennt und uns die richtige Lösung per E-Mail an gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de sendet, hat die Kaffee-Dubbetasse auf jeden Fall verdient. Wer noch etwas Interessantes aus oder von dem Dorf zu berichten weiß – umso besser. Schaden tut’s der Losfee jedenfalls nicht, wenn sie den 18. Gewinner der kultigen RHEINPFALZ-Tasse zieht und der noch ein paar Zeilen über seine persönliche Erfahrungen in dem Dorf schreibt. Zunächst gilt es aber erst einmal, diese kleine, echt harte Rätsel-Nuss zu knacken.

Der Lösungsweg