Diebe sind in der Nacht auf Montag in das McDonald’s-Schnellrestaurant in Kirchheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich der oder die Täter zwischen 3.40 und 5.40 Uhr Zugang zum Gebäude, indem sie eine Schaube ausgeglast haben. Im Inneren des Restaurants wurde dann eine Wand aufgestemmt und im Anschluss die Rückwand des Tresors (vermutlich mit einem Trennschleifer) geöffnet. Laut Polizei wurden zirka 15.500 Euro gestohlen. Am Gebäude selbst entstand ein Schaden von voraussichtlich 15.000 Euro. Wer im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden, Telefonnummer 06359 93120.