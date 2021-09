In der Nacht zum Montag ist ein Einbrecher unbemerkt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weinstraße Nord in Kirchheim eingedrungen. Laut Polizei hat die 68-jährige Bewohnerin währenddessen geschlafen. Der unbekannte Täter hatte es auf Bargeld (circa 600 Euro) sowie Schmuck abgesehen. Die Geschädigte hatte die Terrassentür anscheinend zum Lüften geöffnet, was der Einbrecher rigoros ausnutzte. Die Vorgehensweise ähnele Taten, die sich vor knapp vier Wochen unter anderem in Großkarlbach ereigneten, so die Polizei.