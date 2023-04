Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es tut sich was in der Jugendarbeit in Kirchheim – ein Jugendraum soll her. Um herauszufinden, was die Jugend sich wünscht und was dafür getan werden kann, haben sich Gemeinde und Kirche mit den Jugendlichen getroffen.

Elf Jugendliche aus Kirchheim kamen in den Garten des Pfarrsälchens, um mit Ortsbürgermeister Kai Kronemayer und Gemeindepfarrer Sascha Weber über ihre Wünsche in Bezug auf einen Jugendraum