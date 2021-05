Seit Montag gibt es in Kirchheim eine Infekt- und Corona-Sprechstunde, die von der Hausarztpraxis Kirchheim im Diffiné-Haus eingerichtet wurde. Dort können sich Patienten mit Erkältungssymptomen vorstellen. Wichtig ist aber, vorher anzurufen und einen Termin auszumachen.

Vor rund einem Monat hat die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz nachgefragt, welche Arztpraxen bereit sind, eine Infekt- und Corona-Sprechstunde anzubieten. „Wir waren eine von 90 Praxen, die sich gemeldet haben“, berichtet die Kirchheimer Ärztin Sabine Dhonau.

Der Weg zum Termin

Und so läuft’s: Patienten mit Erkältungssymptomen werden gebeten, sich zunächst telefonisch in der Kirchheimer Hausarztpraxis zu melden. „Hier wird von der medizinischen Fachangestellten zunächst ein umfangreicher Fragenkatalog abgefragt“, erklärt Dhonau. Falls anhand der Fragen bereits eine Infektion mit Corona als wahrscheinlich angesehen werde, werde der Patient direkt bei der Abstrichstelle in Grünstadt angemeldet. Falls kein Hinweis auf Corona erkannt wird, werde der Patient zu einem Termin in die Infekt- und Corona-Sprechstunde ins Diffiné-Haus bestellt. „Hier sind Schutzausrüstungen vorhanden und die Sprechstunde ist komplett mit allem ausgestattet, was für diese Untersuchungen notwendig ist“, sagt Dhonau. Nicht jede Erkältung sei gleich eine Corona-Infektion, auch Grippe, Pfeiffersches Drüsenfieber und Lungenentzündung sind mögliche Erkrankungen.

Mundschutz und Karte müssen mitgebracht werden

„Wichtig ist, dass die Patienten mit Mundschutz und ihrer Versicherungskarte in die Sprechstunde kommen“, betont sie.

Es sei gewährleistet, dass die Patienten sich nicht begegnen. „Sie gehen vorne rein und hinten raus“, sagt sie. Der nächste Patient werde erst dann über seine Mobilfunknummer angerufen und in die Praxis gebeten, wenn der vorherige Patient die Praxis verlassen habe. Innerhalb von 24 Stunden würden die Blutergebnisse zur Verfügung stehen, nach zwei bis drei Tagen das Ergebnis des Antikörpertests. „In der Infekt- und Corona-Sprechstunde werden ausschließlich Erkältungssymptome behandelt, für alle anderen Beschwerden müssen die Patienten in die herkömmliche Hausarztpraxis kommen“, sagt die Ärztin.

Großes Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet für Patienten, die die Dienste der speziellen Sprechstunde in Anspruch nehmen können, sei relativ groß. Im näheren Umkreis gebe es lediglich zwei Praxen in Grünstadt (Kinderarzt Dr. Ulrich Seufzer und die HNO-Ärzte Dr. Cathrine und Peter Mattinger) und eine in Hettenleidelheim (Praxis Dr. Achim Raabe und Christine E. Blattner), die ebenfalls Infekt- und Corona-Sprechstunden anbieten, außerdem machen dies Ärzte in Frankenthal, Heßheim, Weisenheim am Berg, Mutterstadt und Neustadt.

Kontakt und Terminvereinbarung