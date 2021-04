Einstimmig abgesegnet hat der Kirchheimer Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt 2021/22. Der Ergebnisetat schließt demnach im laufenden Jahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 469.700 Euro ab.

Im Folgejahr wird das Defizit noch 296.350 Euro betragen. Für die Sanierung von Liegenschaften stehen in beiden Jahren jeweils 13.000 Euro bereit, für die pandemiebedingte Unterstützung von Gewerbetreibenden und Vereinen jeweils 13.100 Euro. An Restkosten für das Dorferneuerungskonzept sind 23.200 Euro eingeplant, wofür aber 12.360 Euro an Zuschüssen fließen. Größte Posten an Investitionen sind 490.000 Euro für den weiteren Ausbau von Wirtschaftswegen, 120.000 Euro für den Ausbau der Gehwege entlang der Weinstraße und 50.000 Euro für einen neuen Traktor für den Bauhof. Wie Stefanie Becker aus der Finanzabteilung der VG Leiningerland anmerkte, ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde, die jährlich rund zwei Millionen Euro an Umlagen an den Kreis und die VG abführen muss, nur durch erhebliche Erhöhungen der Liquiditätskredite zu erreichen: in 2021 um 306.390 Euro und in 2022 um 240.680 Euro. Zur Finanzierung von Investitionen müssen im kommenden Jahr langfristige Darlehen in Höhe von 402.100 Euro aufgenommen werden.