Das Corona-Mobil Leiningerland von Andreas Blatner steht am Mittwoch in Kirchheim vor der Stern-Apotheke in der Bissersheimer Straße 27 und bietet dort kostenlose Corona-Schnelltests an – und zwar zwischen 9.30 und 12 Uhr sowie zwischen 14.30 und 18 Uhr. Ein Termin ist dafür nicht erforderlich. Darüber informierte Blatner am Dienstagabend. Er berichtete, dass in der nächsten Zeit auch Tests in anderen Orten der Verbandsgemeinde (Hettenleidelheim, Carlsberg, Dirmstein, Gerolsheim) angeboten werden sollen – darüber sei er mit der Verwaltung im Gespräch. Blatner verzeichnet mit seinem Corona-Mobil eine sehr große Nachfrage – unter anderem testet er in 20 Kindertagesstätten und vier Schulen das Personal. Die Kirchheimer Apothekerin Barbara Mersinger stellt ihren Parkplatz für die Test-Aktion zur Verfügung. Sie sagt, es gebe sehr viele Menschen, die spontan vorbeikämen und sich testen lassen wollten. Im Haus biete eine Ärztin (Hausarztpraxis Kirchheim) die (kostenlosen) Schnelltests an, Mersinger stellt den Raum dafür zur Verfügung. Bei Bedarf solle das Angebot, sich am Corona-Mobil testen zu lassen, ausgeweitet werden.