Die Brücke über den Eisbach in der Hauptstraße in Ebertsheim muss ab Freitag halbseitig gesperrt werden. Darüber hat Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) am Donnerstagabend informiert. Bei der Untersuchung des Brückenkörpers seien schwere Schäden festgestellt worden. Die Sperrung wird am Freitag aufgebaut.