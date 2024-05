Um das Projekt „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ offiziell in Kaiserslautern anzustoßen, veranstaltete Thomas Brenner am Mittwochnachmittag eine kleine Vernissage an den Bushaltestellen in der Burgstraße zwischen Fruchthalle und Pfalztheater.

Mit der Plakat-Aktion im öffentlichen Raum will Brenner steigendem Rechtsextremismus entgegenwirken und weniger anonym, sondern mit persönlicher Note zum Wählengehen aufrufen. Vor Ort waren Freunde und Bekannte von Brenner, die von ihm fotografiert und auf den Plakaten abgebildet wurden, aber auch allgemeine Befürworter der Ausstellung. In der ganzen Stadt verteilt hängen seit Mittwoch Plakate, digitale Werbetafeln und Bauzaunausstellungen mit Porträts von Leuten, die der Demokratie ein Gesicht geben wollen. Brenner rief Mitte März zu der Fotoaktion auf, bei der man sich von ihm in der Pfalzgalerie ablichten lassen konnte und somit möglicherweise Teil der Ausstellung wurde.

Zehn Motive an 50 Orten

„Ich bedanke mich bei jedem einzelnen, der diese Aktion unterstützt hat und auch bei jedem, der heute hier ist“, sagte Brenner bei der Eröffnung der Vernissage. Besonderer Dank ging dabei an die Firma Wall Decaux. „Man sieht, mit wie viel Herzblut Herr Brenner bei der Sache ist, umso schöner, dass wir ihn dabei unterstützen können“, sagte Peer Beintner, Regionalleiter Süd von Wall Decaux. Brenner und Wall Decaux sind seit vielen Jahren in Kontakt und haben schon öfter zusammengearbeitet. Die Firma erlässt dem Fotografen die Mietkosten für die Werbeflächen. „Andernfalls wäre das Projekt in der Form finanziell nicht stemmbar“, betonte Brenner gegen Ende der Eröffnungsveranstaltung. Zehn verschiedene Motive werden bis zum 29. Mai an 50 Stellen im Stadtgebiet präsentiert.