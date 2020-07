„Ein Cartoon für einen Karton“ – so heißt eine Benefiz-Aktion, die der Hettenleidelheimer RHEINPFALZ-Cartoonist Holger Faber gemeinsam mit den Weingütern Hammel aus Kirchheim an der Weinstraße und Van Volxem aus Wiltingen an der Saar für die Kaiserslauterer Band „Die Untiere“ auf die Beine gestellt hat.

Die beiden Winzer haben vor vier Wochen einen Wein vorgestellt, den es nur einmal geben wird, in sehr kleiner Auflage von gerade einmal 1100 Flaschen. Der gesamte Verkaufserlös dieses Weines wird an die Kabarettgruppe „Die Untiere“ gespendet. Damit wollen die Urheber der Benefizaktion dazu beitragen, die wegen Corona in ihrer Existenz bedrohte Kulturlandschaft in der Pfalz am Leben zu halten.

Drei Viertel des „Untiere-Weines“ wurde bereits verkauft und für die letzten verbliebenen Flaschen haben sich Christoph Hammel und der Cartoonist Holger Faber etwas Besonderes ausgedacht: Wer am Sonntag, 12. Juli, einen Karton (sechs Flaschen) der Cuvée aus Riesling und Gewürztraminer bestellt, hat die Chance, einen Original-Cartoon von Holger Faber zu gewinnen. Der pfälzische Künstler hat eigens für diesen besonderen Untiere-Wein zwei Motive gezeichnet. Eines davon haben wir hier abgedruckt. Sowohl die beiden bunten Drucke als auch die Original-Zeichnungen von Holger Faber gehen nur an diesem Sonntag in die Verlosung. Bestellen kann man den Untiere-Wein auf der Webseite weinhammel.de/shop.