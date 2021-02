Zeit zum Pflanzen: Der Verkehr auf der 3,4 Kilometer langen Ortsumfahrung von Kirchheim rollt zwar schon seit November 2018, doch abgeschlossen sind die Arbeiten an der Umgebung noch lange nicht: 120 Bäume und 3000 Sträucher werden dieser Tage längs der B 271 neu bis zur Eckbachtalbrücke gesetzt, auch die Wiese an der Anschlussstelle Kirchheim wird künftig Heimat heimischer Baumsorten sein, berichtet Franz Wiggen, der beim Landesbetrieb Mobilität in Worms als Ingenieur für Landespflege arbeitet. In den Vorjahren ist bereits die Trasse vor Grünstadt begrünt worden, nächstes Jahr geht’s in Richtung Dackenheim weiter. In Zukunft säumen Vogelkirschen und Elsbeeren, Eichen, Feldahorne, Linden und Eschen den Weg der Autofahrer. Die Bepflanzung wird mit mindestens 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Bis die Bäume richtig schön wirken, werden fünf bis 15 Jahre vergehen.