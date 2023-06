Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit den Proben hatten die „Eckbach-Krischer“ bereits im Februar 2020 begonnen. Doch dann funkte ihnen ein kleines Virus dazwischen. Jetzt endlich konnte die Laienspielgruppe aus Kirchheim mit dem Einstudieren der Komödie „Modenschau im Ochsenstall“ fortfahren. Dazu mussten sich die Akteure ein wenig überreden.

Schöne Kleidung in einem Kuhstall präsentieren? Wer macht denn so was? Bauer Paul Hartmann (Henning Bölter) kommt zusammen mit seinem Freund Franz Stolz (Erkki Lander) auf diese