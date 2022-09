Das Reisezentrum der Deutschen Bahn am Grünstadter Bahnhof ist bis Ende Februar 2023 geschlossen. Informiert werden die Kunden darüber auf einem Aushang. Dort heißt es, man solle die Reisezentren in Frankenthal und Neustadt sowie die DB Agentur in Bad Dürkheim nutzen. Auf eine Anfrage dieser Zeitung reagierte die Bahn am Montag nicht. Somit war auch nicht zu erfahren, ob Personalmangel Grund für die Schließung ist. Tickets bekommen Bahnkunden weiterhin in der App „DB Navigator“ oder auf bahn.de. Regionale Fahrkarten erhält man in den Apps „VRN Tickets“ oder „rnv/VRN“. Die Fahrkartenautomaten am Bahnsteig sind ebenfalls noch in Betrieb.